Трамп с супругой примут участие в свадьбе министра финансов США Мнучина

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президентская чета Трамп в субботу примет участие в торжестве по случаю свадьбы министра финансов США Стивена Мнучина, сообщил Белый дом.

Свадьба Мнучина, бывшего банкира и кинопродюсера, и его невесты, шотландской актрисы Луизы Линтон, состоится в центре Вашингтона вечером в субботу. Дональд Трамп с супругой Меланьей, согласно расписанию президента на выходные, планируют провести на празднике около трех часов.

Для торжества Мнучин выбрал зал в центре города, носящий имя Эндрю Меллона, который возглавлял министерство финансов США с 1921 по 1932 год. Здание в стиле неоклассицизма является частью правительственного комплекса, так называемого Федерального треугольника, в который входят около десяти зданий, где расположены различные правительственные ведомства США.

В зале имени Эндрю Меллона происходил целый ряд знаменательных событий, в частности, в нем в 1949 году был подписан Северо-Атлантический договор, ставший учредительным документом НАТО.

Зал имени Меллона могут арендовать для торжеств все желающие. Он рассчитан на 200–500 гостей, и его аренда на 14 часов с охраной и обслуживанием обойдется приблизительно в 18,75 тысячи долларов, не включая аренду мебели, аудиооборудования и угощения.