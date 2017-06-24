В Мексике мужчина перерезал горло бывшей девушке на глазах у посетителей ТЦ

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Молодая девушка погибла от руки своего бывшего сожителя на глазах у десятков посетителей торгового центра в мексиканском городе Мерида штата Юкатан.

По данным полиции, экс-сожитель перерезал горло женщине вблизи от входа в супермаркет торгового центра Plaza Fiesta. Пара поссорилась незадолго до преступления из-за суммы, которую мужчина должен был платить на содержание своих детей, оставшихся с матерью после расставания.

Накал страстей был усугублен сообщением девушки своему бывшему бойфренду, что у нее появился другой мужчина, отмечает портал Proceso. После этого отвергнутый молодой человек пришел в ярость, достал нож и перерезал горло жертве.

Совершив преступление, убийца бросился бежать, однако был задержан охраной торгового центра и передан в руки властей.