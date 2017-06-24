Египет оценил старания сил безопасности, предотвративших теракт в Мекке

КАИР, 24 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет высоко оценил бдительность и профессионализм саудовских сил безопасности, предотвративших теракт в главной святыне мусульман — Заповедной мечети Мекки.

Службы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали террориста, который готовил нападение на мечеть. Предполагаемый террорист был блокирован в жилом здании и после перестрелки с силовиками подорвал здание. Пострадали шесть иностранцев и пять правоохранителей. Пять человек задержаны.

Саудовское МВД заявило, что подготовкой теракта в Мекке занимались за рубежом, а его целью была дестабилизация безопасности и стабильности в стране.

"Египет выражает поддержку руководству и народу Саудовской Аравии, защищающим свою безопасность и стабильность, и высоко оценивает бдительность сотрудников саудовских сил безопасности, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении египетского МИД.

В свою очередь попытку теракта осудил муфтий Египта Шауки Аллям, отметив, что преступники пытались нарушить неприкосновенность мечети, задумав теракт в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.