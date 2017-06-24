Американские самолеты "судного дня" повредились в результате торнадо

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Два самолета "судного дня" E4-B Boeing 747s, известные как "ядерные чемоданчики" президента США, получили повреждения в результате торнадо, передает агентство Франс Пресс.

Как отмечает агентство, E4-B Boeing 747s был разработан в 1970-х годах в ходе холодной войны. Самолет представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в небе несколько дней. На данный момент на вооружении США состоят четыре таких самолета.

"Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма", — сообщил представитель командования ВВС США Пэт Райдер.

Он добавил, что еще семь самолетов RC-135 получили незначительные повреждения.