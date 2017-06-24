МВД Саудовской Аравии заявило, что теракт в Мекке готовили за рубежом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саудовское МВД заявил, что подготовкой теракта в Мекке занимались за рубежом, а его целью была дестабилизация безопасности и стабильности в стране, передает официальное агентство новостей SPA.

Ранее в пятницу сообщалось, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира, в центре которой находится Кааба. Готовившийся совершить теракт был блокирован в жилом здании и после перестрелки с силовиками подорвал здание, пострадали шесть иностранцев и пять правоохранителей. Пять человек были задержаны.

"Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны", — передает агентство заявление МВД.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.