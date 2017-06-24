Сообщение об освобождении журналистов в Колумбии оказалось ложным

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Информация об освобождении двух иностранных журналистов повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии оказалось ложным.

Официальное радио АНО ELN Ranpal в пятницу распространило сообщение об освобождении тележурналиста Дерка Йоханнеса Болта и оператора Еуджинио Фоллендера из Нидерландов. Они были похищены несколько дней назад во время работы в городе Эль-Тарра в департаменте Норте-де-Сантандер, который находится на границе с Венесуэлой.

"Что касается задержанных господ из Нидерландов, то в полдень мы получили сообщение об их освобождении, но не смогли хорошо его проверить. Мы приносим извинения и подчеркиваем, что оба иностранца находятся в отличном состоянии, и в ближайшее время будет позитивная развязка", — говорится в сообщении радио в его микроблоге в Twitter.

АНО состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). С февраля группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.