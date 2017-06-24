В США действия разъярённого мотоциклиста привели к серьезной аварии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дорожный конфликт в американском штате Калифорния привел к серьезной аварии, сообщает The Sun.

Инцидент произошел 22 июня недалеко от Лос-Анджелеса.

На кадрах видно, как мотоциклист приближается к движущемуся по правой стороне седану и пинает автомобиль. Водитель серой машины решил проучить обидчика, однако не справился с управлением, после чего транспортное средство сперва врезалось в бетонный отбойник, а потом в белый пикап, который в результате столкновения перевернулся.

Сообщается, что 75-летний водитель пикапа был госпитализирован, сидевший за рулем серого седана получил травмы легкой степени тяжести.