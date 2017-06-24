ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему его предшественник Барак Обама не сделал что-нибудь с полученной от ЦРУ информацией о "вмешательстве России" в выборы президента США в 2016 году.

"Я только что узнал сегодня впервые, что Обама знал о России задолго до выборов, и он ничего с этим не сделал. Но никто не хочет говорить об этом", — заявил президент в интервью телеканалу Fox, которое будет показано в воскресенье в программе Fox and Friends Weekend; отрывок из интервью публикует в пятницу издание The Hill.

"ЦРУ дало ему (Обаме) информацию о России задолго до выборов. И я ее едва ли видел. Потрясающе", — заявил Трамп. "Другими словами, вопрос в том, почему, если у него была информация, он не сделал с ней что-то? Он должен был что-то с этим сделать. Это все довольно грустно", — отметил он.

Трамп в четверг в своем микроблоге Twitter задался аналогичным вопросом: "Между тем, если Россия так упорно трудилась над выборами 2016 года, в то время как администрация Обамы была у власти, почему они (сотрудники администрации) не остановили их?"

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.