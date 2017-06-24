В ДНР заявили, что силовики уже семь раз нарушили "хлебное перемирие"

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики за два часа действия перемирия семь раз открывали огонь по основным направлениям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает Донецкое агентство новостей со ссылкой источник в силовых структурах республики.

Ранее в среду Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа" — на время сбора урожая.

"К 02:00 зафиксировано семь нарушений "режима тишины", из них два на мариупольском направлении. Там применялось стрелковое вооружение. На донецком направлении пока отмечено три нарушения, в том числе по Докучаевску было выпущено несколько танковых снарядов и мин", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще два нарушения есть на горловском направлении, где силовики использовали стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.