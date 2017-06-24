Американская учительница предпочла порно преподаванию в школе

МОСКВА, 24 июня — РИА Новости. Руководство одной из школ в Калифорнии потребовало от учительницы Нины Скай, которая параллельно снимается в фильмах для взрослых, оставить порноиндустрию. Однако девушка отказалась, в результате чего была уволена, передает New York Times.

Газета отмечает, что руководство предложило девушке прекратить съемки в порно взамен на работу и помощь с арендой жилья, но после того, как она отказалась, она была уволена в связи с тем, что ее деятельность в качестве актрисы в фильмах для взрослых "противоречит моральному кодексу".

Сама Скай назвала съемки в порно работой мечты.

"За свою первую съемку я получила 2500 долларов, раньше мне никто не давал за раз столько денег", — добавила она.

В интервью телеканалу Fox 11 девушка заявила, что она скучает по своим ученикам, однако теперь она счастлива и может заниматься своим любимым делом.