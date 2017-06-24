В ЛНР заявили о соблюдении "хлебного перемирия" со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных сил, заявил РИА Новости в ночь на субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в среду Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа" — на время сбора урожая.

"Нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР по состоянию на 00:30 24 июня — не зафиксировано", — заявил Марочко.

Он уточнил, что Народная милиция, как и ранее, строго придерживается минских договоренностей и огонь не открывает.