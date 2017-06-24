СМИ узнали имя возможного преемника аль-Багдади

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади займет один из двух его ближайших приспешников, оба они бывшие офицеры иракской армии Саддам Хусейна, передает агентство Рейтер.

Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов ранее сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка. Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что успешность наступления на Ракку является косвенным свидетельством того, что аль-Багдади уничтожен, что привело к снижению уровня руководства террористической организации и сопротивления боевиков.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili).

Оба они ключевые помощники главаря ИГ* с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани, поясняет агентство. Как сообщается, аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является военным министром террористов, а аль-Джумайли, возглавляет службу безопасности боевиков. При этом, в апреле сообщалось о ликвидации Джумайли, но информация не была подтверждена.

"Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них", — цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое — из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России