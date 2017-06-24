В ДНР заявили, что ВСУ применили гранатометы после объявления перемирия

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировали применение гранатометов со стороны украинских силовиков после 00:00 24 июня, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства ДНР.

Ранее сообщалось о договоренностях между Киевом и самопровозглашенными республиками о вступлении в силу с 00:00 24 июня режима прекращения огня, так называемого "хлебного перемирия". По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"С 00:00 мы зафиксировали работу АГС (автоматический гранатомет станковый) на Донецком направлении. Применение артиллерии пока не фиксировалось с 00:00. До 00:00 мы отмечали использование украинскими силовиками артиллерийских систем", — сообщил представитель ведомства.