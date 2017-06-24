ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают Индию ключевым партнером в оборонной отрасли, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома в связи с предстоящими 26 июня переговорами в Вашингтоне между американским президентом Дональдом Трампом и индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

"Для США очень важно иметь такого партнера в оборонной отрасли, как Индия", — сказал журналистам представитель Белого дома, отметив также заинтересованность Вашингтона в "укреплении ведущей роли (Дели) в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Он выразил уверенность, что "в ходе предстоящего визита мы увидим конкретные подтверждения этого".

Представитель Белого дома напомнил, что с 2008 года Индия вложила свыше 15 млрд долларов в оборонные контракты с США. "Мы считаем, что военная торговля укрепляет безопасность наших стран, развивает стратегическое партнерство и позволяет более тесно сотрудничать нашим вооруженным силам", — сказал он.