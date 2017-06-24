США
24.0624 июня00:57МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (190)
00:4424.06.2017
(обновлено: 00:54 24.06.2017)
0180
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкМестная жительница возле дома, пострадавшего от минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фотоМестная жительница возле дома, пострадавшего от минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Договоренности об очередном режиме прекращения огня — "хлебное перемирие" — вступили в действие в Донбассе. Это уже четвертая за этот год попытка сторон конфликта прекратить огонь.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Очередная попытка

В этом году это уже четвертая попытка установить перемирие в Донбассе. Сначала был объявлен режим полного прекращения огня на новогодние и рождественские праздники, который в конце января закончился резким обострением ситуации. Стороны конфликта обвиняли друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Ополченцы ДНР в поселке Зайцево под Горловкой
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе перед перемирием, заявили в ЛНР

Еще одна попытка прекратить огонь была предпринята в преддверии пасхальных праздников. Тогда обстрелы полностью не прекратились, но на время удалось снизить их количество.

Также было объявлено перемирие 1 июня — в день защиты детей. Однако стороны снова обвинили друг друга в обстрелах. В Киеве заявили о 28 нарушениях режима "тишины" за сутки, в самопровозглашенной Луганской народной республике о трех, в самопровозглашенной ДНР — о 34.

На этот раз контактная группа договорилась о "хлебном" перемирии, которое должно позволить аграриям по обе линии соприкосновения провести уборочную кампанию.

Местные жители с ведрами и канистрами идут к месту подвоза питьевой воды. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Хуг рассказал, сколько людей могут остаться без воды из-за боев в Донбассе

"Участники рабочей группы (по безопасности — ред.) выступили с предложением о так называемом "хлебном перемирии" — установлении режима полного прекращения огня на период сбора урожая с 00 часов 24 июня по 31 августа", — заявил Сайдик.

Инициатива была поддержана всеми участниками контактной группы. В ДНР и ЛНР заявили о готовности выполнять договоренности о перемирии и выразили надежду, что режим тишины продлится как можно дольше.

"Вооруженные силы ДНР придерживаются действующих договоренностей и готовы соблюдать режим прекращения огня с 24 июня", — сказал представитель минобороны ДНР.

Луганская ТЭС. Архивное фото
CC BY 3.0 / Blitz1980 / Луганская ТЭС
В Донбассе обстреляли территорию Луганской ТЭС

"Мы соблюдаем минские соглашения и придерживаемся режима прекращения огня. В случае введения "хлебного перемирия", мы, как и ранее, готовы не открывать огонь и соблюдать договоренности", — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В минобороны Украины заявили, что окончательного решения по перемирию в Донбассе с 24 июня еще нет, но есть намерения ввести режим "тишины".

"Идет разговор и есть намерения ввести это перемирие, но окончательного решения и согласования пока не достигнуто. Поэтому будем ждать и надеяться, что наконец-то перемирие будет соблюдаться и другой стороной", — заявил в пятницу официальный представитель минобороны Украины Андрей Лысенко.

Договоренности есть, веры в их выполнение нет

В МИД Германии приветствовали договоренности сторон конфликта о "хлебном" перемирии и напомнили сторонам о необходимости их соблюдения.

Заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
В Донбассе около станции Ясиноватая подстрелили беспилотник ОБСЕ

"Слишком много людей в последние месяцы были убиты вдоль линии разграничения. Тем важнее наконец удержать уже давно согласованный режим прекращения огня и чтобы обе стороны могли начать назревший отвод тяжелых вооружений и расформирование воинских частей", — отметил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин выразил надежду, что очередной режим прекращения огня не будет сорван украинскими силовиками.

"Рассчитываем, что новый режим "тишины", об установлении которого с 24 июня стороны договорились в Минске, — так называемое "хлебное" перемирие — не будет, как обычно, сорван ВСУ", — сказал Балакин.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
В МККК заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе

В ДНР договоренности о прекращении огня назвали важным шагом, который позволит избежать эскалации. Но усомнились, что удастся полностью прекратить обстрелы. "Верю ли я в то, что это поможет полностью прекратить огонь? Увы, нет. Мы имеем дело с Украиной, недоговороспособной страной. Тенденции говорят о том, что Украина все равно будет стрелять. Надеемся, что меньше", — сказал полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Сомнение, что режим тишины будет выполняться полностью высказал и представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Около 500 украинских силовиков, воевавших в Донбассе, покончили с собой

"Есть такая надежда, что перемирие будет соблюдаться. Это не означает, что с берданки стрелять не будут, но главное, чтобы не работало тяжелое вооружение", — сказал Кучма.

По мнению замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, стороны в состоянии прекратить огонь, а вот сделают ли они это с вступлением в действие договоренностей о перемирии, будет зависеть от них.

"Если они (стороны конфликта — ред.) будут действовать в интересах гражданского населения, то будет тихо… Насколько нам позволит ситуация, мы будем находиться там, чтобы документировать то, насколько стороны будут выполнять свои обещания", — сказал Хуг.

Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Грызлов прокомментировал проект Киева о реинтеграции Донбасса

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена