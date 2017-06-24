Вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Договоренности об очередном режиме прекращения огня — "хлебное перемирие" — вступили в действие в Донбассе. Это уже четвертая за этот год попытка сторон конфликта прекратить огонь.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Очередная попытка



В этом году это уже четвертая попытка установить перемирие в Донбассе. Сначала был объявлен режим полного прекращения огня на новогодние и рождественские праздники, который в конце января закончился резким обострением ситуации. Стороны конфликта обвиняли друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Еще одна попытка прекратить огонь была предпринята в преддверии пасхальных праздников. Тогда обстрелы полностью не прекратились, но на время удалось снизить их количество.

Также было объявлено перемирие 1 июня — в день защиты детей. Однако стороны снова обвинили друг друга в обстрелах. В Киеве заявили о 28 нарушениях режима "тишины" за сутки, в самопровозглашенной Луганской народной республике о трех, в самопровозглашенной ДНР — о 34.

На этот раз контактная группа договорилась о "хлебном" перемирии, которое должно позволить аграриям по обе линии соприкосновения провести уборочную кампанию.

"Участники рабочей группы (по безопасности — ред.) выступили с предложением о так называемом "хлебном перемирии" — установлении режима полного прекращения огня на период сбора урожая с 00 часов 24 июня по 31 августа", — заявил Сайдик.

Инициатива была поддержана всеми участниками контактной группы. В ДНР и ЛНР заявили о готовности выполнять договоренности о перемирии и выразили надежду, что режим тишины продлится как можно дольше.

"Вооруженные силы ДНР придерживаются действующих договоренностей и готовы соблюдать режим прекращения огня с 24 июня", — сказал представитель минобороны ДНР.

"Мы соблюдаем минские соглашения и придерживаемся режима прекращения огня. В случае введения "хлебного перемирия", мы, как и ранее, готовы не открывать огонь и соблюдать договоренности", — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В минобороны Украины заявили, что окончательного решения по перемирию в Донбассе с 24 июня еще нет, но есть намерения ввести режим "тишины".

"Идет разговор и есть намерения ввести это перемирие, но окончательного решения и согласования пока не достигнуто. Поэтому будем ждать и надеяться, что наконец-то перемирие будет соблюдаться и другой стороной", — заявил в пятницу официальный представитель минобороны Украины Андрей Лысенко.

Договоренности есть, веры в их выполнение нет

В МИД Германии приветствовали договоренности сторон конфликта о "хлебном" перемирии и напомнили сторонам о необходимости их соблюдения.

"Слишком много людей в последние месяцы были убиты вдоль линии разграничения. Тем важнее наконец удержать уже давно согласованный режим прекращения огня и чтобы обе стороны могли начать назревший отвод тяжелых вооружений и расформирование воинских частей", — отметил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин выразил надежду, что очередной режим прекращения огня не будет сорван украинскими силовиками.

"Рассчитываем, что новый режим "тишины", об установлении которого с 24 июня стороны договорились в Минске, — так называемое "хлебное" перемирие — не будет, как обычно, сорван ВСУ", — сказал Балакин.

В ДНР договоренности о прекращении огня назвали важным шагом, который позволит избежать эскалации. Но усомнились, что удастся полностью прекратить обстрелы. "Верю ли я в то, что это поможет полностью прекратить огонь? Увы, нет. Мы имеем дело с Украиной, недоговороспособной страной. Тенденции говорят о том, что Украина все равно будет стрелять. Надеемся, что меньше", — сказал полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Сомнение, что режим тишины будет выполняться полностью высказал и представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

"Есть такая надежда, что перемирие будет соблюдаться. Это не означает, что с берданки стрелять не будут, но главное, чтобы не работало тяжелое вооружение", — сказал Кучма.

По мнению замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, стороны в состоянии прекратить огонь, а вот сделают ли они это с вступлением в действие договоренностей о перемирии, будет зависеть от них.

"Если они (стороны конфликта — ред.) будут действовать в интересах гражданского населения, то будет тихо… Насколько нам позволит ситуация, мы будем находиться там, чтобы документировать то, насколько стороны будут выполнять свои обещания", — сказал Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.