Киев обжаловал решение лондонского суда по долгу перед Россией

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу в три миллиарда долларов перед Россией, который был выдан Киеву в 2013 году, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

В ведомстве утверждают, что украинская сторона уверена в аргументах апелляции и не сомневается в выигрыше в Апелляционном суде.

"Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года", — говорится в сообщении.

Суть дела

Киев разместил суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России на нерыночных условиях в декабре 2013 года — еще при президентстве Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по облигациям дефолт.

Позже Киев предложил Москве реструктурировать заем вместе с обязательствами частных кредиторов. Россия же настаивала на том, что это — госдолг, который нужно погасить. Москва предлагала досудебное решение вопроса, однако встречного предложения от Киева не последовало. Украина вообще наложила мораторий на выплаты по займу.

В начале 2016 года Россия инициировала судебное разбирательство по долгу в Высоком суде Лондона. Украинская сторона пыталась выдать займ за "взятку Януковича", однако в то же время настаивала на уменьшении его объема или рассрочке. Кроме того, Киев уже при новом правительстве и президенте исправно выплачивал России проценты по купонам евробондов, поэтому ссылки на недействительность договора выглядят неубедительно.

Украинские власти также пытались оспорить государственный характер этого долга, однако МВФ признал его суверенным.

Ускоренное рассмотрение

В марте Высокий суд Лондона принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон.

Как отметили в Минфине, суд признал, что у Киева нет каких-либо подлежащих рассмотрению аргументов, которые доказывали бы отсутствие долга по еврооблигациям или необоснованность требования о его уплате, а значит, нет необходимости в полномасштабном судебном разбирательстве с прениями сторон. Минфин расценил это решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Платить нечем?

Экономист Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона пытается любыми способами затянуть процесс. По его словам, в поданной Киевом апелляции "нет ничего удивительного".

"Должник, который не имеет возможности выплачивать свои долги, в большинстве случаев стремится именно к такой процедуре. Поскольку это позволяет затянуть на какое-то время процесс, подключить какие-то элементы торга", — уверен эксперт.

По его словам президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на то, что решение суда может измениться из политических соображений — Запад продолжает оказвывать на Москву давление, в том числе санкционное.

"Думаю, эта тяжба будет продолжаться достаточно долго, и будет множество информационных поводов на этот счет", — сказал Исаев.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов, в свою очередь, выразил мнение, что вариант "у нас нет денег, и мы не будем платить" в данном случае не сыграет.

По его словам, у Киева нет весомых аргументов, чтобы оспорить решение Высокого суда Лондона.

"Украине ничего не остается, кроме как платить. В противном случае это будет такой кейс, который вообще перекроет любые перспективы перед другими кредиторами — как возможными, так и текущими", — подчеркнул экономист.

Нефидов отметил, что Украина будет пытаться затянуть процесс. По его мнению, Киев даже может получить еще один кредит от международных структур на погашение долга перед Москвой. "Ведь Украина постоянно занимает в одном месте, чтобы расплатиться в другом. Это такой сквозняк, который никак не касается реальной экономики", — заметил эксперт.

Мораторий не поможет

В украинских СМИ тиражируется мнение, что, поскольку Киев ввел мораторий на погашение долгов, то можно ничего не платить, однако это не так, рассказал РИА Новости юрист Илья Ремесло.

"На самом деле, еврооблигации регулируются английским правом, и какие бы законы ни принимала Украина, это не освободит ее от обязанности уплаты долга", — отметил он.

По словам эксперта, отказ погасить долг автоматически означает дефолт Украины и по другим облигациям, так как свидетельствует о неспособности вернуть деньги. Ремесло подчеркнул, что уже сейчас все держатели украинских еврооблигаций имеют право подать в суд иск об аресте украинского имущества за рубежом.

Юрист отметил, что Киев не имеет право не платить долг, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства — госпереворот в феврале 2014 года.

"Исполнителями и бенефициарами государственного переворота на Украине являются лица, пришедшие сейчас к власти на Украине. Таким образом, они могли контролировать ход данных событий и даже направляли его в нужном для себя русле", — пояснил Ремесло, добавив, что переворот в любом случае не является препятствием для исполнения долговых обязательств.