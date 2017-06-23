У Белого дома есть опасения по реализации проекта по санкциям против России

РИА НОВОСТИ. БЕЛЫЙ ДОМ ИЗУЧАЕТ ВНЕСЕННЫЙ СЕНАТОМ ПРОЕКТ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ, ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И ТОМУ, МОЖЕТ ЛИ ОН ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ