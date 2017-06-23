Саудовские силовики предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Службы безопасности Саудовской Аравии в пятницу предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление МВД королевства.

Как информировал официальный представитель ведомства Мансур ат-Турки, злоумышленники планировали осуществить серию атак сразу в трех местах по стране. Одно из нападений собирались совершить в провинции Джидда, два других — в Мекке.

В городе Мекка, как заявил представитель МВД, спецназ провел операции по задержанию боевиков в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Второй квартал находится в непосредственной близости от Заповедной мечети, где хранится главная святыня ислама — Кааба.

Согласно заявлению, террорист-смертник в квартале Аджйад укрылся в одном из жилых зданий и, не реагируя на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, открыл огонь по сотрудникам служб безопасности. После этого он подорвал себя. О возможных потерях в рядах силовиков не сообщается.