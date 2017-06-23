Число погибших при взрывах на северо-западе Пакистана увеличилось до 37

Скорая помощь на месте, где произошли взрывы на рынке на северо-западе Пакистана. 23 июня 2017

Скорая помощь на месте, где произошли взрывы на рынке на северо-западе Пакистана. 23 июня 2017

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 37, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 70 раненых.

По словам высокопоставленного чиновника, в результате взрывов погибли 37 человек, более 150 получили ранения.

Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.