В США полицейские, стреляя в собаку, убили подростка

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Лос-Анджелесе полицейские случайно убили 17-летнего юношу, когда отстреливались от напавшего на них питбуля, сообщает CBS Los Angeles.

По информации телеканала, стражи порядка ночью приехали проверить дом, где проходила вечеринка. На них набросилась собака бойцовой породы. Животное укусило одного из полицейских за ногу, после чего те открыли стрельбу.

Одна из пуль, предположительно, рикошетом отскочила от асфальта и попала подростку в грудь. "Мы полагаем, что человек вышел из-за здания, которое было примерно в 10-15 метрах от места стрельбы. В него могла попасть одна из отскочивших пуль", — рассказали в полиции, назвав произошедшее несчастным случаем.

Юношу доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Полицейский, которого укусила собака, также получил огнестрельное ранение из-за отрикошетившей пули. Его госпитализировали.

Родственница погибшего подростка заявила, что он пытался защитить собаку. "Он отдал жизнь за домашнее животное, которое даже ему не принадлежало", — сказала женщина.

В пса, напавшего на полицейского, попало три пули. Его отправили к ветеринару, однако затем усыпили.