В США полицейские, стреляя в собаку, убили подростка

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Лос-Анджелесе полицейские случайно убили 17-летнего юношу, когда отстреливались от напавшего на них питбуля, сообщает CBS Los Angeles.
Одна из пуль, предположительно, рикошетом отскочила от асфальта и попала подростку в грудь. "Мы полагаем, что человек вышел из-за здания, которое было примерно в 10-15 метрах от места стрельбы. В него могла попасть одна из отскочивших пуль", — рассказали в полиции, назвав произошедшее несчастным случаем.
Юношу доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Полицейский, которого укусила собака, также получил огнестрельное ранение из-за отрикошетившей пули. Его госпитализировали.
Родственница погибшего подростка заявила, что он пытался защитить собаку. "Он отдал жизнь за домашнее животное, которое даже ему не принадлежало", — сказала женщина.
В пса, напавшего на полицейского, попало три пули. Его отправили к ветеринару, однако затем усыпили.