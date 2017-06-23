Рогозин: Россия в любом случае поддерживает Сербию

БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Россия в любом случае поддерживает Сербию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире сербского национального телеканала РТС, отвечая на вопрос про неприсоединение Белграда к санкциям ЕС против России.

В пятницу вечером Рогозин присутствует на церемонии инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича. Утром они провели двустороннюю встречу, в ходе которой Вучич заявил, что евроинтеграция Сербии не помешает сохранению хороших отношений с Россией и что Белград не будет присоединяться к санкциям Евросоюза против РФ.

"Мы являемся традиционными друзьями и продолжаем ими оставаться", — сказал Рогозин, общаясь с сербской ведущей на английском языке.

По его словам, Россия знает, что сербский народ должен сделать "правильный выбор в своей политике в очень сложной политической ситуации на Балканах".

"В любом случае Россия поддерживает Сербию", — сказал вице-премьер.