Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", сообщил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы не исключаем этого", — ответил он на вопрос журналистов, может ли такая встреча состояться.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

В минувшую среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано.