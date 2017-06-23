ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов назад

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны ЕС приняли решение ввести ограничения на визы для представителей государств, которые отказываются принимать назад своих граждан, не получивших право на предоставление убежища в Европе, передает агентство Рейтер.
Сообщается, что такие страны, как Бангладеш и Нигерия, часто не желают принимать обратно своих граждан.
"Мы можем использовать визы, чтобы убедить их принимать (граждан) назад", — приводит агентство слова дипломата ЕС.
Лидеры ЕС согласились использовать "все возможные рычаги, в том числе… пересмотр визовой политики", говорится в документе по итогам саммита в Брюсселе.