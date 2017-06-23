ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов назад

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны ЕС приняли решение ввести ограничения на визы для представителей государств, которые отказываются принимать назад своих граждан, не получивших право на предоставление убежища в Европе, передает агентство Рейтер.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

Сообщается, что такие страны, как Бангладеш и Нигерия, часто не желают принимать обратно своих граждан.

"Мы можем использовать визы, чтобы убедить их принимать (граждан) назад", — приводит агентство слова дипломата ЕС.

Лидеры ЕС согласились использовать "все возможные рычаги, в том числе… пересмотр визовой политики", говорится в документе по итогам саммита в Брюсселе.