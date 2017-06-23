Cовет директоров Volkswagen Slovakia прокомментировал забастовку на заводе

ПРАГА, 23 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Влияние начавшейся во вторник бессрочной забастовки персонала братиславского автозавода Volkswagen Slovakia на производство очень большое, договоренность с профсоюзом об ее окончании пока не достигнута, заявил в пятницу председатель совета директоров предприятия Ральф Сахт на пресс-конференции, которую транслировал ТВ-канал Tablet.

"Влияние забастовки на производство продукции очень большое. Мы исходим из того, что договоримся (с профсоюзом), после чего будем догонять план выпуска", — сказал Сахт, не уточняя количество потерь от простоя большинства заводских конвейеров.

Профсоюз братиславского автозавода Volkswagen Slovakia во вторник начал бессрочную забастовку, поскольку 12 раундов его переговоров с администрацией предприятия о повышении зарплаты на 16% не дали результатов. После этого состоялись еще два раунда переговоров, которые тоже не принесли никаких результатов.

Как сообщила РИА Новости в пятницу представитель дирекции завода Луциа Макайова, следующий раунд переговоров администрации и профсоюза пока не запланирован.

В 2016 году средний размер зарплаты на предприятии составлял 1,8 тысячи евро в месяц (для вновь поступивших – около 750 евро). В ходе переговоров представители администрации завода выдвинули предложение о повышении зарплаты на 4,5% с последующей прибавкой с января 2018 года еще 4,2%. Однако профсоюз настаивает на выполнении своих требований.

Представители руководства завода уже сообщили, что не будут оплачивать участникам забастовки пропущенные дни.

Как сообщил в пятницу Сахт, потери каждого участника забастовки за ее первые четыре дня составили, в среднем, около 300 евро. По его словам, из всех предприятий концерна Volkswagen, расположенных в странах Центральной и Восточной Европы, самая высокая зарплата именно у работников братиславского завода. Однако участники забастовки обратили внимание администрации на то, что за ту же самую работу персонал завода Volkswagen, расположенного в Германии, получает около 4,5 тысячи евро в месяц.

За остановку конвейеров письменно проголосовали около 8,5 тысячи работников предприятия из общего числа в 12,3 тысячи человек. В последние дни на заводе остановлен выпуск внедорожников и машин класса "люкс", в ограниченном режиме производятся лишь машины малых категорий.

По подсчетам аналитика братиславского "Татра-банка" Юрая Валахи, в результате семи дней забастовки предприятия ВВП республики может снизиться на 0,02-0,06%. "Это не самый страшный показатель. Но пример автозавода может стать толчком для подобных действий персонала на других предприятиях страны", — добавил Валахи.