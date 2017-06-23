При обыске у главреда издания "Страна.ua" Гужвы нашли 20 рублей

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят обыск дома у задержанного главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, в ходе которого нашли там 20 российских рублей, сообщила заместитель главного редактора данного издания Светлана Крюкова.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"У нас весело. У Игора Гужвы дома обыск. Нашли визитки и 20 рублей — все, измена. Кстати, Гужве вручили подозрение. По нему — он лично угрожал Линько, с которым тот ни разу не виделся", — написала Крюкова в пятницу в Facebook.

Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.