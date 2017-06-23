Миссия ОБСЕ поддержала предложение о создании зон безопасности в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ поддержала предложение Международного комитета Красного Креста о создании зон безопасности вблизи объектов жизнеобеспечения в Донбассе, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Мы поддерживаем эту идею. И сегодняшний доступ (на Донецкую фильтровальную станцию — ред.) подтвердил, что если у нас есть доступ к обеим сторонам, у нас есть возможность участия в таких проектах… Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы взять на себя обязательства для установления длительного перемирия", — сказал Хуг.

Ранее президент МККК Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, направленных на усиление защиты жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта "напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК".