Более семи тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за терроризм

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 7 тысяч граждан государств СНГ в настоящее время находятся в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, в том числе более 2 тысяч наемников; ведется работа по формированию фототеки данных лиц, заявил руководитель Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) генерал-полковник полиции Андрей Новиков, выступая в пятницу с докладом в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

"По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч — это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран. Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц", — сказал Новиков, слова которого процитировала пресс-служба АТЦ СНГ.

Говоря о координирующей роли центра, Новиков акцентировал внимание на том, что вся актуальная информация о скрывающихся от правосудия террористах, а также о запрещенных террористических и экстремистских организациях направляется из государств Содружества и антитеррористических структур международных организаций в специализированный банк данных АТЦ СНГ.

"Здесь концентрируется информация о лицах, причастных к деятельности (запрещенных в РФ и ряде государств мира террористических организаций — ред.) "Аль-Каиды", ИГИЛ и движения "Талибан". Удаленный доступ к банку данных осуществляется из стран СНГ в режиме реального времени", — отметил руководитель АТЦ СНГ.

Новиков представил доклад по вопросам борьбы с терроризмом на пространстве Содружества в ходе консультаций комитетов Совета Безопасности ООН, осуществляющих санкционное противодействие международным террористическим организациям и связанным с ними лицам, группам, предприятиям, организациям. Государством-председателем в данных комитетах в 2017 году является Казахстан.