Трамп расстроен шуткой Джонни Деппа про убийство президента

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп, комментируя шутку американского актера Джонни Деппа про убийство главы государства, заявил, что осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое, сообщил в пятницу телеканал ABC со ссылкой на Белый дом.

Презентацию фильма "Распутник" со своим участием на фестивале Гластонбери Джонни Депп начал с шутки про убийство президента. "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе и это будет ужасно… Когда в последний раз актер убивал президента? Хочу прояснить: я не актер. Я зарабатываю на жизнь обманом, однако это длится уже долго. Может быть, настало время (все изменить — ред.)", — сказал Депп.

При этом Депп не уточнил, о каком именно президенте идет речь. Из истории же известно, что президент Авраам Линкольн в апреле 1865 года получил роковое ранение после того, как в него выстрелил актер Джон Уилкс Бут.

Как говорится в материале на сайте телеканала, его корреспондент разместила данное заявление в своем микроблоге в Twitter, сказав, что получила документ от представителя Белого дома. "Президент Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчен тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому", — говорится в заявлении.

Там выражается надежда, что "некоторые коллеги господина Деппа выскажутся против подобной риторики". При этом подчеркивается, что это должно касаться не только республиканцев, но и демократов, занимающих выборные должности.

Секретная Служба США, несущая охрану высших должностных лиц, заявила, что отслеживает информацию в связи с высказываниями Деппа.-0-