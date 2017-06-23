Берлускони признался, что в Трампе ему больше всего нравится его жена

РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони снова явил миру свое оригинальное чувство юмора, заявив, что в новом президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья, хотя лично он с ней не знаком.

"В Трампе мне, я вам должен сказать, как и многим мужчинам и женщинам, больше всего нравится Меланья из-за ее красоты, обаяния и стиля", — заявил он в пятницу в эфире итальянского телеканала La7

"Я с ней не знаком лично, но я много о ней слышал, и даже демократы в США не высказывают критики в ее адрес", — ответил 80-летний политик на вопрос, считает ли он Трампа "итальянским Берлускони".

В вышедшей передаче экс-премьер прошелся почти по всем основным представителям итальянской политической сцены. Говоря о возвращении в политику бывшего премьера Италии Романо Проди, Берлускони предположил, что "дедушкой быть приятнее". Представителей ведущего оппозиционного "Движения 5 звезд" политик и медиамагнат назвал "настоящими профессионалами, которые до выборов ничем не занимаются", а о лидере Демократической партии Маттео Ренци он выразился положительно из-за "ясного чувства, что передо мной не коммунист", после встречи с ним.

Берлускони любит давать своеобразные характеристики известным мировым политикам. В мае он публично назвал президента Франции Эммануэля Макрона "красивым парнем с красивой мамой, которая водит его под ручку", намекая на возраст его супруги, а вскоре после избрания Барака Обамы президентом США назвал того "загорелым".