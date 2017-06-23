Опубликованы фото сближения Су-27 и американского самолета-разведчика

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало фотографии опасного сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой, которое произошло в минувший понедельник.

На фотографиях виден российский истребитель, выполняющий перехват американского военного воздушного судна. Всего были опубликованы восемь снимков.

Американские военные отметили, что контакт был небезопасный из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом".

Девятнадцатого июня российский Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики — ей оказался американский самолет-разведчик RC-135. Пентагон назвал маневр российского истребителя небезопасным. По сообщению телеканала Fox News, расстояние между самолетами якобы составляло около полутора метра.

По данным Минобороны, воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. На днях над нейтральными водами Балтийского моря произошел инцидент, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.