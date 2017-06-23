Главред издания "Страна.ua" стал подозреваемым по делу о вымогательстве

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва официально стал подозреваемым по делу о вымогательстве, сообщила его адвокат Елена Лукаш в пятницу на своей странице в Facebook.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении", — написала Лукаш.

Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь".

"Никогда не вымогал денег ни с Линько (депутата — ред.), ни с каких-либо других людей, все материалы, о которых шла речь… что их нужно снять, они стоят на сайте, и то, что произошло, это просто полная провокация", — утверждает Гужва.