Вучич назвал главный приоритет внешней политики Сербии

БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Вступление в Евросоюз является главным приоритетом внешней политики Сербии, заявил президент страны Александр Вучич на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом.

Хан прибыл в Белград несколькими часами ранее для участия в инаугурации Вучича. Новый президент Сербии уже вступил в должность, принеся присягу в парламенте 31 мая, после чего начался отсчет его пятилетнего мандата. В пятницу вечером в сербской столице по этому случаю пройдет торжественный прием с участием многочисленных зарубежных гостей.

"Вучич поблагодарил представителя Евросоюза за присутствие на торжественной церемонии по случаю инаугурации в день заседания Европейского совета в Брюсселе. Это ясный сигнал, что Евросоюз рассчитывает на Сербию как на своего члена", — приводит президентская пресс-служба заявление Вучича.

Сербский лидер "подчеркнул, что членство в Евросоюзе остается главным внешнеполитическим приоритетом Сербии и выразил удовольствие, что в июне были открыты еще две главы переговоров".

Еврокомиссар Хан, в свою очередь, заявил о важности региональной стабильности и отметил "важную роль, которую играет Сербия в поддержании мира и развитии сотрудничества на Западных Балканах".

Встреча прошла в присутствии сербского министра по делам евроинтеграции Ядранки Йоксимович.

Ранее в пятницу в ходе двусторонней встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным Вучич заявил, что евроинтеграция Сербии не помешает сохранению хороших отношений с Россией, и что Белград не будет присоединяться к санкциям Евросоюза к РФ.

Сербия и Евросоюз продолжают переговоры о вступлении. Стороны 20 июня открыли две новые главы переговорного досье (по праву интеллектуальной собственности и по таможенному союзу). Таким образом, число открытых глав достигло 10 (из 35), из них две уже были предварительно закрыты.