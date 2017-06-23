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В мире

Guardian объяснила, почему растет риск войны между Россией и США

Сюжет:
Атака коалиции США на сирийский Су-22 (44)
18:5423.06.2017
(обновлено: 19:07 23.06.2017)
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© Flickr / U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Brian FergusonАмериканские военнослужащие. Архивное фотоАмериканские военнослужащие. Архивное фото
© Flickr / U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Brian Ferguson

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Борьба за влияние в Сирии между Вашингтоном и Москвой после окончания войны в этой стране увеличивает опасность прямой конфронтации между Россией и США, которая может начаться в результате случайного инцидента, пишет The Guardian.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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"Последние события напоминают опосредованные конфликты между двумя сверхдержавами перед окончанием холодной войны, но с дополнительными элементами риска, поскольку принятые правила и формальные каналы коммуникации в значительной степени больше не действуют", — говорится в статье.

В последний раз тревожная ситуация возникла 18 июня, когда ВВС США сбили истребитель сирийских правительственных сил, напоминает автор публикации. На следующий день Россия заявила, что в будущем будет рассматривать любой американский самолет к западу от Евфрата как потенциальную цель. Сразу после этого Вашингтон обвинил Москву в том, что ее истребители совершили опасное сближение с американскими самолетами в небе над Балтикой.

"Создалось впечатление неумолимо возрастающей напряженности и рисков вдоль всех разделяющих Восток и Запад границ. И при этом ситуация, при которой любая ошибка может стать причиной прямого столкновения, становится вопросом времени", — пишет Guardian.

Наиболее опасным местом продолжает оставаться Сирия, так как война близится к концу, отмечает издание. Президент Башар Асад, судя по всему, уверен, что сможет восстановить власть над всей страной. Разговоры о разделе Сирии, новых границах, автономных регионах прекратились. Очевидно, что сейчас начнется борьба международных игроков за доминирующее влияние в регионе, считает автор статьи.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Российские цели в Сирии были ясны с самого начала. "Москва намерена сохранить Сирию как единое государство. Для России Ирак и Ливия являются примерами того, чего Сирия при соответствующей поддержке должна избежать. Российская лояльность Асаду была обеспечена, поскольку он был единственным человеком, способным сохранить единство Сирии", — указывает газета.

В отличие от Москвы, позиция Вашингтона выглядит, мягко говоря, непоследовательной, отмечает журналист. Когда президентом был Барак Обама, Соединенные Штаты поддерживали разнообразные оппозиционные группировки и настаивали на том, что уход Асада должен быть предварительным условием любого урегулирования.

Американский истребитель во время операции в Сирии и Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
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Многие верили, что приход к власти Дональда Трампа ознаменует собой резкое изменение американской политики в отношении Сирии. "С одной стороны, его надежды на улучшения отношений с Россией предполагали возможность согласованного урегулирования. С другой стороны, Трамп обещал, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в иностранные войны", — пишет Guardian.

На деле никаких перемен не произошло. Сближение с Москвой так и не началось из-за возникшей в Вашингтоне антироссийской шумихи. Сначала Трамп решил — или его уговорили это сделать — ввести в действие предложенную Обамой, а не им самим, "красную линию". Затем он отдал приказ о нанесении бомбового удара по сирийскому аэродрому после химатаки в Идлибе. Соединенные Штаты продолжают поддерживать группировки повстанцев до такой степени, что американские военные позволили себе сбить самолет сирийских правительственных сил. Как минимум, речь в данном случае идет о неоднозначных посланиях, замечает автор материала.

"Растущую напряженность можно объяснить беспорядком в администрации США, где многие должности продолжают оставаться вакантными, а враждебность в отношении Трампа не снижается. Другой причиной может быть ощущение — как в Вашингтоне, так и в Москве — того, что конец, действительно, близок, а также того, что Россия сохранит или усилит свое влияние, тогда как Соединенным Штатам нужно обозначить свои намерения. Еще одним объяснением может быть глубокая — и опасная — враждебность Трампа в отношении Ирана", — говорится в статье.

Ничего из вышеперечисленного особо не утешает. Разве что то, что последовательность России легко считывается. Но завершающая фаза конфликта в Сирии может быть опасна, поскольку американо-российское соперничество за влияние в условиях мира повышает риск случайной войны, резюмирует автор.

Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Статья последовательная,очень популярно объяснет суть проблемы. Сделают ли выводы на Западе?
19:02
23.06.2017
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