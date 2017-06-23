Минобороны рассказало о реакции США на архивы о войне во Вьетнаме

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Организация, собирающая данные об американских военнопленных в Юго-Восточной Азии, с "большим воодушевлением" приняла от России рассекреченную недавно архивную информацию о пяти пилотах, попавших в 1970-е годы в плен на территории Вьетнама, сообщил журналистам заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Он рассказал, что делегация российской стороны приняла участие в ежегодной встрече Национальной Лиги семей военнопленных и пропавших без вести в ходе войны во Вьетнаме.

"С большим воодушевлением и признательностью членами Лиги было воспринято сообщение о том, что 21 июня российская сторона передала американским партнерам недавно рассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама", — рассказал Таранов.

По его словам, на встрече обсуждались результаты работы российской стороны в совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и планах на ближайшие годы. "Председателю правления Лиги семей Энн Миллз Гриффитс была вручена памятная медаль с символикой Минобороны России", — отметил замначальника управления.

По его словам, на встрече присутствовали вице-председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Пауль Селва, главный капеллан сухопутных войск США генерал-майор Пауль Харли, представители Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести и высокопоставленные представители дипломатического корпуса ряда стран Европы и Юго-Восточной Азии.

"Члены американской стороны комиссии выразили глубокое удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и заявили о готовности всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в вопросах установления судеб военнопленных и пропавших без вести", — заключил Таранов.