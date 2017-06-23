ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Организация, собирающая данные об американских военнопленных в Юго-Восточной Азии, с "большим воодушевлением" приняла от России рассекреченную недавно архивную информацию о пяти пилотах, попавших в 1970-е годы в плен на территории Вьетнама, сообщил журналистам заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
"С большим воодушевлением и признательностью членами Лиги было воспринято сообщение о том, что 21 июня российская сторона передала американским партнерам недавно рассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама", — рассказал Таранов.
По его словам, на встрече обсуждались результаты работы российской стороны в совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и планах на ближайшие годы. "Председателю правления Лиги семей Энн Миллз Гриффитс была вручена памятная медаль с символикой Минобороны России", — отметил замначальника управления.
"Члены американской стороны комиссии выразили глубокое удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и заявили о готовности всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в вопросах установления судеб военнопленных и пропавших без вести", — заключил Таранов.