Состояние голодающих депутатов украинской партии "Самопомощь" ухудшилось

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Здоровье главы фракции "Самопомощь" Олега Березюка и вице-спикера Верховной рады Оксаны Сыроид, объявивших голодовку у здания администрации президента Украины из-за реакции властей на "мусорную блокаду" Львова, ухудшилось, возможно, их придется госпитализировать, сообщила в пятницу пресс-служба "Самопомощи" со ссылкой на заявление медиков.

В понедельник Березюк объявил голодовку, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По словам депутата, он протестует против "издевательства" над Львовом, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора. На следующий день голодовку объявила Сыроид. Оба депутата избраны в парламент от партии "Самопомощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой.

Как сообщила пресс-служба "Самопомощи", у Березюка состояние близко к критическому, у Сыроид уровень сахара также ниже границы нормы.

"Если уровень сахара будет продолжать снижаться, будут серьезные последствия", — приводит пресс-служба слова врача.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По данным СМИ, в пятницу из Львова начали вывозить мусор.