Главред "Страны.ua" официально получит в пятницу статус подозреваемого

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Прокуратура намерена до конца рабочего дня в пятницу вручить уведомление о подозрении главному редактору украинского издания "Страна.ua" Игорю Гужве, которого обвиняют в вымогательстве денег, и составить ходатайство об избрании для него меры пресечения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве по обвинению в вымогательстве.

"До конца рабочего дня ему (Гужве — ред.) и его пособнику будет вручено уведомление о подозрении по части третьей статьи 189 Уголовного кодекса Украины "вымогательство" и ходатайство об избрании меры пресечения", — сказала Максимец в эфире телеканала "112.Украина".

По утверждению правоохранителей, Гужва требовал 20 тысяч долларов и получил половину, 10 тысяч, за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва.

Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Генпрокурор заявил, что прокуратура намерена потребовать избрать меру пресечения Гужве в виде ареста с правом внесения залога. На данный момент он находится в следственном изоляторе, подозрение ему пока не предъявлено. По закону у правоохранителей на предъявление подозрения и избрание меры пресечения есть трое суток.