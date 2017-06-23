Дело главреда "Страна.ua" не является борьбой со СМИ, заявил генпрокурор

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело против главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы не направлено на борьбу с журналистами в целом.

Накануне Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве по обвинению в вымогательстве.

"Речь идет не о борьбе с журналистикой, речь идет о борьбе с вымогателями, которые имеют "корочку" (удостоверение — ред.) журналиста", — сказал Луценко на брифинге в Житомире, который транслировал телеканал телеканал "112.Украина".

На брифинге также было продемонстрировано оперативное видео ГПУ, на котором человек, похожий на Гужву, и его компаньон сидят в ресторане и разговаривают. При этом слышны лишь обрывки фраз, в частности, собеседник Гужвы говорит, что некие люди спросили у него, сколько будет стоить "полчать". Его собеседник ответил "сто до конца года". О чем именно идет речь, непонятно.

"Собеседник (на видео — ред.) это его помощник, который позже выступит в качестве посредника, получит меченные деньги, возьмет их в пакет, в котором есть радиомаячок. Мы выложим (материалы) и вы увидите… Потом он постучит в кабинет господина Гужвы, занесет деньги, тот положит их в свой портфель и дождется прихода силовиков, которые найдут меченные деньги у него в портфеле", — сказал Луценко.

По утверждению правоохранителей, Гужва требовал 20 тысяч долларов и получил половину, 10 тысяч, за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва.

Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Генпрокурор заявил, что прокуратура намерена потребовать избрать меру пресечения Гужве в виде ареста с правом внесения залога. На данный момент он находится в следственном изоляторе, подозрение ему пока не предъявлено. По закону у правоохранителей на предъявление подозрения и избрание меры пресечения есть трое суток.