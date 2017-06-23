Фадеев: решение о задержании главреда "Страна.ua" политически мотивировано

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев считает, что задержание на Украине главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы политически мотивировано, на журналиста в течение нескольких лет оказывалось давление, сообщает Общественная палата.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"Ситуация с Игорем Гужвой — самое настоящее политическое преследование неугодных для власти журналистов", — сказал Фадеев, слова которого приводит пресс-служба Общественной палаты.

Фадеев отметил, что лично знаком с главредом "Страна.ua".

"Я знаю Игоря Гужву лично, это высокий профессионал своего дела, который имеет свою, отличную от киевской власти точку зрения и не боится рассказывать о положении дел на Украине… Конечно, его позиция была неудобна властям и на него на протяжении нескольких лет оказывалось давление", — добавил секретарь ОП РФ.

По мнению Фадеева, действия киевских властей являются нарушением принципов свободы слова и должны расцениваться как давление на СМИ.

Прокуратура в ближайшее время планирует вручить главреду уведомление о подозрении по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ведомстве намерены ходатайствовать об аресте Гужвы с возможностью внесения залога.

Национальный союз журналистов Украины и его международные партнеры потребовали объяснений в связи с ночными обысками и задержанием главреда "Страна.ua". Депутаты "Оппозиционного блока" настаивают на освобождении Гужвы и заявили о готовности взять его на поруки.