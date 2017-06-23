"Аль-Джазира" назвала преступлением требование арабских стран закрыть канал

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" считает преступлением требование ряда арабских государств закрыть его, методы работы канала — беспристрастны и не зависят от политической повестки, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор канала Ясер Абу Хилала.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн ранее передали властям Катара список требований, необходимых для снятия дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Четыре арабские страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть на своей территории военную базу Турции и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней.

По словам журналиста, условия эти официально пока не озвучивались и доступны лишь в виде утечек в СМИ. Абу Хилала напомнил, что офисы телеканала открыты более чем в 60 странах, интервью каналу давали президенты многих стран.

"Я против требования закрыть какое-либо СМИ, так как это преступление, нарушение права человека на свободу слова. Если бы речь шла о закрытии Би-би-си или какого-либо другого канала, я бы занял такую же позицию", — заявил гендиректор канала.

"Если бы "Аль-Джазира" нарушала что-нибудь, то кто угодно мог бы на нее подать в суд, в катарском суде или в любой другой стране, это законное право каждого пострадавшего от СМИ. Но требование закрыть (канал) — преступление… Я бросаю вызов тем, кто считает, что "Аль-Джазира" нарушила профессиональные правила и законы. Они могут подать в суд на канал", — сказал Абу Хилала.

По словам журналиста, телеканал беспристрастно освещает конфликт Катара с государствами, организовавшими его блокаду, приглашая в эфир экспертов и политиков, представляющих обе стороны.

"Наш канал спонсируется за счет катарских средств, но мы предоставляем свои услуги арабской и международной публике. Мы продолжим нашу работу", — заявил Абу Хилала.

Ранее вещающий из Дохи спутниковый телеканал "Аль-Джазира" был заблокирован на территории ОАЭ, офисы телеканала закрыли в Эр-Рияде и Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и назначить новую администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира. Руководство канала отказалось менять редакционную политику.