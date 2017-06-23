В аэропорту Пекина отменили 470 рейсов из-за ливней

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Минимум 470 рейсов отменены в пятницу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за непрекращающихся второй день проливных дождей, говорится в сообщении аэропорта.

"В связи с устоявшейся грозовой погодой и дождями часть авиарейсов была задержана или отменена. Сегодня планировалось обслужить 1649 рейсов. По состоянию на 20.00 (15.00 мск) уже выполнены 870 рейсов, 470 рейсов отменены", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аэропорта в соцсети Weibo

Отмечается, что в районе аэропорта в настоящее время по-прежнему продолжается дождь, но влияние непогоды постепенно ослабевает и аэропорт в целом работает в нормальном режиме.

Национальный метеорологический центр страны в пятницу обновил объявленный накануне желтый уровень опасности в связи с обильными осадками, жителям Пекина и Тяньцзиня, а также провинций Шэньси, Хэбэй, Цзянсу, Шаньдун, Аньхой рекомендуется соблюдать осторожность и избегать нахождения в потенциально опасных местах, где могут сойти оползни.

Дожди не прекращаются во многих районах страны со среды, по данным министерства по гражданским делам в провинциях Цзянси, Хэбэй и Хунань около 50 тысяч человек оказались затронуты разгулом стихии, не менее 600 человек были эвакуированы в безопасные места, сообщил телеканал CGTN.

Дожди нанесли существенный урон 25 тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий, экономический ущерб оценивается в 4,8 миллиона долларов.