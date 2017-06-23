Президент Египта амнистировал более 500 заключенных под конец Рамадана

КАИР, 23 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу издал указ об амнистии свыше 500 заключенных в связи с приближением праздника разговения — Ид аль-Фитр, знаменующего окончание поста Рамадан.

Большинство освобожденных, по данным портала газеты Youm7 , – молодые активисты, осужденные за участие в несанкционированных акциях протеста.

Вопрос освобождения молодых активистов из египетских тюрем поднимался в октябре минувшего года на конференции молодежи в Шарм-эш-Шейхе, в которой принял участие президент ас-Сиси. По итогам конференции глава государства принял решение о создании межведомственной комиссии с участием журналистов, общественных деятелей, а также представителей министерств внутренних дел и юстиции.

В минувшем году по амнистиям на свободу вышло свыше 300 молодых людей.