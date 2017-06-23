Джулиан Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал абсурдными требования, выдвинутые Катару для окончания его дипломатической изоляции.
Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
Кроме того, составители списка настаивают, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Катара требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции. По данным агентства, от Катара также требуется выплата компенсации, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований Дохе дается десять дней.
Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.