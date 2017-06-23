Джулиан Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал абсурдными требования, выдвинутые Катару для окончания его дипломатической изоляции.

"Требования Саудовской Аравии абсурдны и, очевидно, на них не согласятся. Либо саудовское правительство не в себе, либо это предлог для конфликта", — написал он в своем сообщении в микроблоге Twitter , сопроводив его ссылкой на текст агентства Ассошиэйтед Пресс со списком требований, выдвинутых Эр-Риядом и другими арабскими правительствами.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Кроме того, составители списка настаивают, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Катара требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции. По данным агентства, от Катара также требуется выплата компенсации, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований Дохе дается десять дней.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.