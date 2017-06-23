Washington Post узнала о плане США по взлому инфрастуктуры России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры, сообщает Washington Post.

В ходе собственного расследования журналисты выяснили, что это оружие является "цифровым эквивалентом бомбы" и может сработать в случае критического обострения отношений с Россией. Подразумевалось, что его запуск должен быть одобрен лично действующим президентом.

Как рассказал газете один из бывших американских чиновников, разработанное оружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей. Технология была создана Агентством национальной безопасности США и может применяться дистанционно.

Как отмечает газета, администрация Обамы на протяжении долгого времени выбирала ответные меры на якобы имевшее место "российское вмешательство" во внутренние дела страны, опасаясь, что какие-либо санкции приведут к обратному эффекту. Они также не хотели своими действиями повлиять на результат предвыборной компании и "омрачить" ожидаемую победу Клинтон.

По информации Washington Post, кибероперация сейчас находится на ранней стадии, поскольку ее разработка замедлилась после избрания Дональда Трапма президентом США. На тот момент чиновники сфокусировались на подготовке мер, которые помешают Трампу отменить инициативы своего предшественника.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

Россия неоднократно опровергала любые подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".