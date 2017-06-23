Washington Post узнала о плане США по взлому инфрастуктуры России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры, сообщает Washington Post.
Как рассказал газете один из бывших американских чиновников, разработанное оружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей. Технология была создана Агентством национальной безопасности США и может применяться дистанционно.
Как отмечает газета, администрация Обамы на протяжении долгого времени выбирала ответные меры на якобы имевшее место "российское вмешательство" во внутренние дела страны, опасаясь, что какие-либо санкции приведут к обратному эффекту. Они также не хотели своими действиями повлиять на результат предвыборной компании и "омрачить" ожидаемую победу Клинтон.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
Россия неоднократно опровергала любые подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".