Прокуратура будет ходатайствовать об аресте главреда издания "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве, меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Накануне Луценко сообщил, что Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"Думаю, прокуратура будет предлагать арест с возможностью внесения залога", — сказал Луценко в пятницу в Житомире на брифинге, который транслирует телеканал " 112.Украина ".

Луценко также заявил, что дело в отношении Гужвы не является преследованием свободы слова. "Могу сказать одно: при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала, ее там не нашли. Там нашли 10 тысяч долларов", — добавил генпрокурор.