ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что спецпрокурор по расследованию "российского вмешательства" в американские выборы Роберт Мюллер "придет к честному решению" этого дела.

В ходе интервью, показанного в пятницу утром на телеканале Fox News , ведущая спросила главу государства, должен ли Мюллер отстраниться от ведения расследования в связи с тем, что он близко связан с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, уволенным Трампом.

"Роберт Мюллер — благородный человек, и я надеюсь, что он придет к честному решению", — сказал Трамп в ходе беседы, которая была записана накануне вечером.

Трамп отметил, что в расследовании участвуют "люди, которые изначально были сторонниками (кандидата в президенты от Демократической партии) Хиллари Клинтон".

Отвечая на вопрос о своих встречах с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, Трамп повторил, что "не записывал эти беседы".

"Со всеми этими историями об электронной слежке и раскрытии информации о людях, к которым прибегала администрация Барака Обамы, вы уже не знаете, что могло быть на самом деле. Может быть, существуют какие-то записи (бесед), будь то со стороны правительства или кого-то еще. Может быть, позиция Коми изменится, однако моя всегда была очевидной и останется неизменной", — сказал Трамп.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.