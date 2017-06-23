Лутковская призвала МВД не вмешиваться в работу издания "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что обеспокоена задержанием главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, и призвала правоохранителей проводить следственные действия, не вмешиваясь в деятельность данного СМИ.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Как отмечается в сообщении на сайте омбудсмена, Лутковская высказала обеспокоенность ситуацией с задержанием Гужвы.

"Призываю правоохранительные органы проводить необходимые следственные действия, не вмешиваясь в деятельность указанного средства массовой информации. Необходимо четко разграничить расследования в отношении должностного лица и профессиональную деятельность СМИ, обеспечив при этом невмешательство в свободу слова", — приводятся в сообщении ее слова.

По мнению омбудсмена, это уголовное дело "требует особенно тщательного изучения, поскольку может быть расценено как давление на СМИ".

"Данная ситуация будет находиться на моем личном контроле, а в дальнейшем будет осуществляться мониторинг событий", — пообещала Лутковская.

Прокуратура готовит Гужве подозрение по статье "вымогательство" и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. В пятницу Гужва был на допросе, после чего его отправили в изолятор временного содержания.