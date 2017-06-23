СМИ: под Парижем, угрожая ножом, изнасиловали женщину-полицейскую

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный, вооруженный канцелярским ножом, изнасиловал женщину-полицейскую в департаменте Валь-де-Марн под Парижем, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодая женщина возвращалась за службы домой на своей машине. Она не была одета в форму и не имела оружия.

Она остановилась на обочине дороги, чтобы прочитать смс-сообщение. В это время к ней подъехали два человека на скутере, один из которых, угрожая ножом, потребовал от нее выйти из машины. Злоумышленники отвели женщину на ближайший пустырь, где один из них изнасиловал ее. После изнасилования они скрылись. Пострадавшая женщина обратилась к врачам.

Следствие по делу поручено местному подразделению жандармерии.