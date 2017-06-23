Лавров уверен в дружеском решении всех разногласий в отношениях с Минском

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что разногласия в отношениях Москвы и Минска будут и впредь разрешаться союзническим способом.

Министр напомнил о возникших в недавнее время разногласиях между Москвой и Минском "по поводу отдельных аспектов энергетического сотрудничества". Тогда, как указал Лавров, эксперты потратили немало усилий и времени, "но в итоге подготовили к апрельской встрече президентов почву для того, чтобы Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности, которая сняла те вопросы, те шероховатости, которые возникли на данном этапе нашего интеграционного взаимодействия".

"Я уверен, что будут возникать какие-то вопросы, требующие дополнительного вмешательства и в будущем, и не менее уверен, что их будут регулировать таким же союзническим, товарищеским способом с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное решение каждого из них", — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

По его словам, "нет ни одной пары государств, между которыми на 100% все было бы абсолютно согласовано раз и навсегда". По его мнению, "в любом интеграционном механизме ключом является нахождение баланса между экономическими интересами" и, будучи однажды найденным, этот баланс никогда не остается навсегда.

"Потому что жизнь идет, экономика развивается, появляются новые технологии, меняется конъюнктура, которая влияет на экономику каждого участника международной торговли и международного инвестиционного сотрудничества, так происходит и в наших отношениях в рамках Союзного государства", — сказал министр.