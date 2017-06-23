Лавров заявил о начале консультаций с Минском о взаимном признании виз

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия начинают экспертные консультации, нацеленные на согласование договоренности о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Соглашение о едином визовом пространстве имеется у нас в планах и первым шагом на этом пути является договоренность, которую мы хотим согласовать, — о взаимном признании виз", — сказал Лавров.

"Это будет, наверное, требовать каких-то профессиональных, технических, экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем, но по достижению договоренностей мы очень серьезно продвинемся и к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства", — добавил он.

В июне на заседании совета министров Союзного государства был утвержден план мероприятий на период 2017-2020 годов по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства. План предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз и иных вопросах до конца 2017 года. В нем подчеркивается, что это позволит снять обострившуюся проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран.