Лавров заявил, что ЕС может изменить политику в отношении России

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Есть признаки того, что осознание абсолютной бесперспективности нынешней линии в отношении РФ приходит ко многим членам ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"И как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию, а такие признаки уже проявляются, мы будем готовы вернуться на путь поступательного развития в интересах и наших граждан, и граждан стран Евросоюза", — сказал Лавров.

"Повторю, целый ряд указаний есть на то, что осознание абсолютной бесперспективности нынешнее линии приходит ко многим членам ЕС, которым уже давно не нравится то, что политику в отношении России формирует такое русофобское меньшинство, которое злоупотребляет тем самым принципом солидарности, который в Евросоюзе есть и требует всех солидаризироваться с их экстремистскими, категорически антироссийскими подходами. А вот с подходами тех, кто выступает за разумные отношения с Россией, они не хотят солидаризироваться и не хотят ничего посредине искать", — добавил он.